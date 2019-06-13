Nord Stream 2 навряд чи просунеться до кінця року – Чалий

Потужна позиція США проти побудови російського газопроводу Nord Stream 2 і визнання цього проекту на високому рівні геополітичним ставить під сумнів його реалізацію до кінця нинішнього року.

Таке переконання висловив у кулуарах "Українських днів" у Конгресі США посол України у Вашингтоні Валерій Чалий, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Про Nord Stream-2 ми говорили буквально днями на форумі, де я представляв Україну. Позиція України – як парламенту, так і уряду – в цьому питанні чітка: ми проти цього проекту, бо вважаємо, що він не економічний, не енергетичний, а суто геополітичний. Для України він є прямою загрозою саме у сфері безпеки", - зауважив український дипломат.

Він нагадав, як рік тому на такому самому форумі керівник проекту Nord Stream 2 сказав, що там немає політичної складової. "Тепер вони визнали, що є питання, яке ставить під сумнів реалізацію цього проекту до кінця року. Я думаю, що до кінця року він не реалізується", - підкреслив Чалий.

У цьому контексті він також наголосив, що "Сполучені Штати виступають досить потужно, і президент США недвозначно дав зрозуміти, що в Конгресі будуть розглянуті санкції, і якщо будуть рішення по санкціях, він готовий це рішення підписати". А в Конгресі, за словами посла, "налаштовані дуже серйозно".

Таким чином, зауважив дипломат, сьогодні позиції США і України в цьому питанні збігаються. "Ми сподіваємося, що таке саме розуміння буде і серед європейських країн, і вони не поставлять себе у залежність від одного енергетичного постачальника – Росії", - зазначив посол України в США.