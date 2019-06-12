Штати розглядають санкції проти Nord Stream 2 - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість запровадження американських санкцій проти російського проекту "Північний потік - 2" є одним із питань, яке перебуває на його розгляді.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це одне з питань, які ми розглядаємо", - відповів президент США на прохання прокоментувати можливі санкції проти російського проекту "Північний потік-2".

У цьому зв'язку він зауважив, що Росія поставляє значну частину своїх енергоносіїв до Німеччини.

"Отже, як це зробити? Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди й мільярди доларів", - зазначив Трамп.

Водночас, він підкреслив, що "Сполучені Штати мають величезні можливості поставок скрапленого газу в Європу, і багато європейських країн хочуть отримувати його".

Як повідомляв Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У середу він мав зустріч з президентом США у Білому домі.