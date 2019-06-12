Штати розглядають санкції проти Nord Stream 2 - Трамп
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Це одне з питань, які ми розглядаємо", - відповів президент США на прохання прокоментувати можливі санкції проти російського проекту "Північний потік-2".
У цьому зв'язку він зауважив, що Росія поставляє значну частину своїх енергоносіїв до Німеччини.
"Отже, як це зробити? Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує від Німеччини мільярди й мільярди доларів", - зазначив Трамп.
Водночас, він підкреслив, що "Сполучені Штати мають величезні можливості поставок скрапленого газу в Європу, і багато європейських країн хочуть отримувати його".
Як повідомляв Укрінформ, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У середу він мав зустріч з президентом США у Білому домі.