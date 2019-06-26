Граничні тарифи на тепло та гарячу воду планують запустити восени

У Кабінеті міністрів планують, що програма “Чесна платіжка”, яка обмежує тарифи на тепло і гарячу воду, запрацює з наступного опалювального сезону.

Про це ідеться на сторінці Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана у Facebook.

“Плануємо, що програма “Чесна платіжка”, яка обмежує тарифи на тепло та гарячу воду, запрацює вже з наступного опалювального сезону. Після цього оплата за такі послуги має зменшитися по всій країні в середньому на 14%, а в деяких областях навіть більше ніж на 30%”, - зазначив Гройсман.

Він також зауважив, що “зараз у країні спостерігається парадоксальна ситуація, коли ціна на газ для всіх регіонів однакова, а ціна тепла коливається в різних містах від 1300 грн до 2300 грн/Гкал”.

“Міністерство юстиції провело ґрунтовну роботу і сьогодні Кабмін на основі економічних розрахунків ухвалив рішення, що тариф на тепло не може бути вищий за 1400 грн за Гкал”, - сказав Прем’єр-міністр.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 26 червня, встановив граничний тариф на гарячу воду для населення.

Зокрема, встановлено 83.66 грн за 1м³ - за наявності рушникосушильників та підключення їх до систем постачання гарячої води і 75.74 грн за 1м³ - за відсутності рушникосушильників.