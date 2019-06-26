КС визнав неконституційною постанову Кабміну про право власності на землю

Конституційний суд України визнав неконституційною постанову Кабінету міністрів щодо права власності на землю.

Про це повідомляє прес-служба КС.

“Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» від 7 червня 2017 року № 413 зі змінами, визнавши її такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною)”, - йдеться в повідомленні.

Постановою № 413, зокрема, затверджено Стратегію удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

У рішенні КС зазначається, що положеннями Стратегії запроваджено додатковий, не передбачений Земельним кодексом чи іншими законами України, механізм визначення за певною формулою площі земельних ділянок, які належить передавати безоплатно на території відповідної області у власність громадянам. Крім того, Стратегією установлено додаткові особливості проведення земельних торгів, укладення, продовження строку дії та розірвання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в користування (оренда, емфітевзис), що не передбачено ні Кодексом, ні іншими законами.

Конституційний суд дійшов висновку, що Кабмін, затвердивши Стратегію, зокрема в частині положень її розділу «Система організації процесу виконання Стратегії», врегулював на підзаконному рівні умови та порядок набуття права власності та користування землею, які мають визначатися виключно законами України, і тим самим вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Конституцією.

“Таким чином, Конституційний суд України вважає, що невідповідність Конституції України положень розділу «Система організації процесу виконання Стратегії» Стратегії є підставою для визнання постанови № 413 такою, що суперечить Конституції України”, - зазначили в прес-службі, додавши, що рішення КС є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.