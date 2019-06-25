Мінфін залучив до бюджету 7,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 25 червня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 7 537 260 835,92 грн (за офіційним курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 92 заявки на придбання ОВДП зі 122 виставлених.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів 18 червня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,9 млрд грн.