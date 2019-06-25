Ліки лише за електронними рецептами: Депутат позивається до уряду

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати незаконною реімбурсацію з 1 квітня лікарських засобів виключно за електронними рецептами.

Про це інформує пресслужба суду.

“Народний депутат Андрій Деркач позивається до Кабінету міністрів України щодо здійснення з 1 квітня реімбурсації лікарських засобів виключно за електронними рецептами. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що позивач просить суд визнати незаконним та нечинним певний абзац урядової постанови “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів”, а саме – з 1 квітня 2019 року реімбурсація лікарських засобів здійснюється виключно за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я, відповідно до Порядку затвердженого постановою КМУ “Про забезпечення доступності лікарських засобів” .

Окрім цього, Деркач просить суд витребувати в Секретаріаті Кабінету міністрів копію проекту постанови “Деякі питання реімбурсації лікарських засобів” разом з обов’язковими додатками до неї, довідки про проходження проекту акту, протоколу узгоджених позицій, висновку Мін’юсту про проведення правової експертизи проекту акта.

Також позивач просить суд витребувати експертний висновок Секретаріату КМУ до проекту цього акту.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за адміністративною справою.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 квітня 2019 року запровадили електронний рецепт для пацієнтів, які отримують препарати за державною програмою "Доступні ліки".