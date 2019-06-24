Гройсман: Неможливість знайти захист у судах відлякує інвесторів

Легкість ведення бізнесу, верховенство права, захист права власності – це запорука залучення в Україну значних інвестиційних коштів, які потрібні сьогодні економіці.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує Урядовий портал.

«Інвестори хочуть дві речі - легкість ведення бізнесу і захист коштів. Неможливість знайти захист у судах відлякує. У нас є розуміння того, як вирішувати ці питання. І це достатньо нескладно, якщо є політична воля всередині парламенту», - зазначив глава уряду.

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Він нагадав, що Кабмін уже напрацював 24 законопроєкти, покликаних спростити ведення бізнесу, та близько 50 законопроєктів, спрямованих на швидку інтеграцію до ЄС, як ключового для України ринку.

«А все, що напрацює економіка, треба реінвестувати в якість життя», - додав прем’єр-міністр.