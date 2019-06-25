Промисловість у травні зросла на 1,6% - МЕРТ

Обсяг промислового виробництва у травні 2019 року збільшився на 1,6% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

"Українська промисловість продовжує невпинно зростати! Так у травні 2019 проти аналогічного періоду минулого року обсяг промислового виробництва збільшився на 1,6%. Найкращу динаміку показали наступні галузі промисловості: виробництво хімічних речовин +6,7%, металургійне виробництво +6,5%, добувна промисловість +4,6%, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів + 3,7%, виробництво фармацевтичних продуктів та препаратів +3,4%, виробництво коксу та нафтопродуктів +2,7% та переробна промисловість +0,7%", - йдеться в повідомленні.

За оцінками експертів, позитивний тренд розвитку промисловості зберігатиметься. В першу чергу завдяки добувній і переробній промисловості в умовах високої інвестиційної активності та зростання попиту.

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Як раніше повідомляв Держстат, промислове виробництво в Україні у квітні 2019 року зросло на 5,2% у порівнянні з квітнем 2018 року, після збільшення в березні на 2,1% і падіння в лютому і січні 2019 року - на 1,8% на 3,3% відповідно .