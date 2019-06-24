Україна закачала до підземних сховищ понад 13 мільярдів кубів газу

В українських підземних газових сховищах станом на 23 червня 2019 року накопичено 13,07 млрд кубометрів природного газу, що на 20% більше, ніж було на цю дату торік.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

“Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ вже накопичено 13,07 млрд кубометрів природного газу. Це на 20%, або на 2,2 млрд куб. м, більше, ніж торік”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за дві декади червня середньодобовий обсяг закачування становив 70 млн кубометрів.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня Укртрансгаз заявив, що не відбулися 12 аукціонів на закупівлю 880 млн кубометрів паливного газу газу очікуваною вартістю 5,72 млрд грн, оскільки жоден постачальник не надав тендерних пропозицій. Імовірна причина - дефіцит коштів Укртрансгазу через несвоєчасні розрахунки контрагентів за спожитий газ. З 1 березня цього року по 31 травня борг облгазів перед компанією досяг 3 220 млн грн.

На 21 червня в Оператора ГТС залишалося 152 млн кубометрів газу на власні технологічні потреби. Укртрансгаз попередив НКРЕКП, ДСНС України та РНБО України про виникнення передумов надзвичайної ситуації державного рівня.