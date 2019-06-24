На Южно-Українській АЕС відключали енергоблок

Енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключали від енергомережі для проведення планового поточного ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«23 червня 2019 року о 00:32 згідно з дозволеною заявкою енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту з метою гідроочищення повітроохолоджувача випрямляча збуджувача», - йдеться в повідомленні.

Станом на 23 червня енергоблок №2 Южно-Української АЕС працює без зауважень у заданому режимі. Енергоблок №3 з 16 травня перебуває у капітальному планово-попереджувальному ремонті тривалістю 186 діб.

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Як відомо, Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат № 3).