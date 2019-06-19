Уряд зобов'язав Енергоатом продавати 90% електроенергії за граничними цінами

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №483 від 5 червня про покладання публічних спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії і зобов’язав ДП "НАЕК "Енергоатом" продавати до 90% своєї електроенергії за ціною, що була встановлена у квітні-травні.

Постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Енергоатом і Укргідроенерго продаватимуть електроенергію за граничними цінами по двостороннім договорам на електронних аукціонах. Купувати її буде гарантований покупець (держпідприємство, утворене на базі Енергоринку), оператори систем розподілу електричної енергії та оператор системи передачі електроенергії за граничними цінами на електричну енергію.

Гранична ціна визначається як середньозважена фактична ціна на електричну енергію, вироблену відповідним виробником у квітні-травні 2019 року.

У документі зазначається, що виробники електроенергії зобов’язані здійснювати продаж електричної енергії на електронних аукціонах в установленому законодавством порядку гарантованому покупцю в обсягах, заявлених гарантованим покупцем, але не більше 75% обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, та не більше 20 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях.

Крім того, виробники мають здійснювати продаж електричної енергії операторам систем розподілу та оператору системи передачі в обсягах, заявлених оператором системи передачі та операторами систем розподілу, але не більше 15 відсотків обсягу відпуску електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях.

Як повідомлялось, 5 червня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Спеціальні обов'язки покладаються на Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».