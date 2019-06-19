Ринок електроенергії запрацює з 1 липня з імовірністю у 70% - Насалик

ДП "НАЕК "Енергоатом" має продавати 90% своєї електроенергії населенню за спецзобов'язаннями не більш ніж півроку, далі частка має знизитися до 75%-80%. Ціна для населення має поступово зростати і через 3-4 роки визначатися ринком.

Про це у інтерв'ю "Главкому" сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Покладання спеціальних обов’язків з постачання електроенергії за пільговими цінами для населення передбачено до 31 грудня 2020 року. Ми ж поки що говоримо про півроку – перехідний період. У будь-якому випадку надалі треба вносити зміни, адже ми не можемо покладати цю функцію на Енергоатом і забирати на її виконання 90% атомної енергії. Це несправедливо", - сказав Насалик.

Разом з тим, на його думку, навіть при необхідності продавати 90% електроенергії за регульованими цінами, Енергоатом виграє порівняно з чинним тарифом.

"Атомники не програють, а навпаки - виграють. Нині встановлена регулятором ціна на електроенергію від Енергоатома - 57 копійок за кВт-год., а після 1 липня вони продаватимуть 90% електроенергії по 57 коп. - для виконання ПСО, а решту 10% - на ринку на добу наперед. А там ціна сягає 1,6-1,7 грн за кВт-год. Тому «Енергоатом» нічого не втрачає, адже ці 10% компанія зможе продати втричі дорожче, ніж за нині чинним тарифом - по 1,6 - 1,7 грн за кВт-год. У підсумку від реалізації цих 10% доходи в загальному балансі компанії становитимуть 30%. А відтак, розширюються можливості для фінансування нових проектів", - зазначив Насалик.

За його словами, у такому режимі Енергоатом працюватиме півроку.

"Потім ми збільшимо частку для реалізації на ринку на добу наперед з 10% до 20-25%. Але тоді ціна для населення буде зростати. На завершальному етапі ми їх відпускаємо у вільне плавання і на цьому завершуємо процес – це станеться вже через 3-4 роки", - додав міністр.

Як повідомлялося, відповідно до рішення уряду, Енергоатом в новому ринку зможе продавати за вільними цінами мінімум 10% своєї електроенергії.