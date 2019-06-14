Стабільність в Євросоюзі: Єврокомісія виносить на розгляд лідерів нові документи

Єврокомісія винесла на розгляд глав держав та урядів ЄС, які зустрінуться у Брюсселі 21 червня поточного року, концептуальні документи із зміцнення монетарного та економічного союзу, які визначатимуть економічну стабільність ЄС на наступні роки.

Повідомлення про це оприлюднено на сайті Європейської Комісії.

«Єврокомісія вела важку боротьбу за завершення формування економічного та монетарного союзу: багато вже було досягнуто, але багато роботи ще попереду. Це стосується створення нових робочих місць, зростання та соціальної справедливості для наших громадян. Йдеться про збереження стабільності та стійкості наших економік та про спроможність Європи утримати майбутнє у власних руках», - заявив з цього приводу Жан-Клод Юнкер.

Зокрема, Єврокомісія запросила європейських лідерів погодити бюджетні інструменти конвергенції та конкурентоспроможності з тим, щоб ці документи були швидко ухвалені Європейським Парламентом та Радою ЄС. Ці рішення є важливими для визначення наступної багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки.

Ще одна пропозиція стосується завершення процедури внесення змін в Угоду ЄС відносно заснування Європейського механізму стабілізації, з метою розпочати процес ратифікації таких змін державами ЄС.

Єврокомісія виносить на розгляд Європейського саміту також заходи із завершення формування банківського союзу, важливою складовою яких є політичні переговори між членами ЄС та Євроінституціями щодо Європейської схеми страхування депозитів.

Лідери ЄС також, як очікується, розглянуть рішення для прискорення формування союзу на ринку капіталів та для просування вперед роботи із зміцнення міжнародної ролі європейської валюти – євро.

«Єврокомісія підбила результати тривалих зусиль, спрямованих на збільшення міжнародного використання євро, а також провела консультації з цього приводу з учасниками ринку у різних секторах. При тому, що євро – молода валюта, якій усього двадцять років, вона є другою світовою валютою, яка залишалася сильною навіть на піку фінансової та кредитної кризи», - йдеться у документі.

Єврокомісія зазначає, що кількість «проблемних» кредитів у банківських установах ЄС скоротилася майже вдвічі з 2014 року, і знизилася до 3,3 відсотка у третьому кварталі 2018 року, це зменшення «токсичних запозичень» склало 1,2 відсотка у річному вимірі.

Окремо Єврокомісія представила на розгляд глав держав та урядів країн ЄС підсумки роботи з підготовки до Brexit, включаючи надзвичайні заходи на випадок виходу Великої Британії з ЄС «без угоди». Як вже повідомлялося, за рішенням Європейської Ради період застосування Статті 50 Угоди ЄС щодо виходу Великої Британії був продовжений до 31 жовтня 2019 року. Як йдеться у документі, Єврокомісія вважає достатніми заходи правового та економічного характеру для захисту громадян ЄС та європейського ринку проти потенційних наслідків Brexit, і не має наміру розробляти додаткові документи у цьому контексті до запланованої дати виходу Британії.