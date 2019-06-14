У Кабміні пояснили, чому скасували виділення 32 мільйонів на аудит Укроборонпрому

Кабінет Міністрів України скасував власне рішення про виділення 32 мільйонів гривень на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром", оскільки виникла потреба переглянути і уточнити суму такої підтримки.

Про це сказав в коментарі Укрінформу прес-секретар Прем'єр-міністра України Василь Рябчук.

"Прийняте рішення про надання підтримки на проведення аудиту було доручено доопрацювати, водночас під час доопрацювання необхідним стало уточнення обсягів такої підтримки, відповідно рішення було скасовано та очікується прийняття відповідного рішення на найближчому засіданні уряду", - пояснив Рябчук.

Раніше на своїй сторінці у Facebook голова Громадської ради при Агентстві з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Гліб Канєвський повідомив, що Кабмін спочатку виділив 32 мільйони гривень на міжнародний аудит Укроборонпрому, а через тиждень скасував власне рішення. Тому, за його словами, найближчим часом аудиту (Укроборонпрому - ред.) не буде.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит ДК "Укроборонпром".

П'ятий Президент України Петро Порошенко ініціював аудит держконцерну "Укроборонпром" за участю міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній сфері.

16 березня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію відповідне рішення РНБО від 6 березня "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит Укроборонпрому.

26 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує ліквідувати ДК "Укроборонпром" та визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної військово-промислової політики.

Генеральний директор Укроборонпрому Павло Букін заявив про готовність до аудиту.