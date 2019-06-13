Укроборонпром показав, як модернізують літаки для ЗСУ

ДП "Завод 410 ЦА", яке є одним із провідних підприємств авіабудівного кластеру ДК "Укроборонпром", пришвидшило темпи з посилення Повітряних Сил України військово-транспортною авіацією.

Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

"Завдяки роботі ДП "Завод 410 ЦА" у 2019 році військовим уже передано два модернізовані Ан-26. На черзі – ще декілька бортів, які надійдуть до українського війська.

У ході модернізації на Ан-26 проводиться повний комплекс робіт з відновлення всіх систем літака, встановлюється нове радіоелектронне обладнання українських та європейських виробників, зокрема системи зв’язку, навігації, приладової та іншої бортової апаратури. Таке оновлення дозволяє Ан-26 здійснювати польоти на міжнародних повітряних трасах та брати участь у спільних діях з силами НАТО", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні підприємством, спільно з ДП "Антонов", виконуються підготовчі роботи щодо реалізації проекту з постачання літака Ан-32П для потреб ДСНС з виконанням капітального ремонту та дообладнання на ДП "Завод 410 ЦА".

Серед важливих напрямків діяльності ДП "Завод 410 ЦА" – здійснення модернізації літаків Ан-32 для Міністерства оборони Індії, яке реалізується спільно з ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт". В рамках цього контракту іноземному партнеру, з початку 2019 року, було поставлено комплектуючі загальною вартістю 27 млн дол. А загальна вартість багаторічного контракту становить близько 400 млн дол. Завдяки цій роботі індійські Повітряні Сили оновлюють свій авіаційний парк, який нараховує близько 100 літаків "Антонова".

Окрім того, наразі з Індією проводяться переговори щодо поглиблення участі України в модернізації військово-транспортної авіації. Потужності ДП "Завод 410 ЦА" дозволяють прискорити цей процес та, за відносно короткий термін, провести модернізацію всіх Ан-32 до рівня An-32RE.

Проведення модернізації індійських літаків, окрім поповнення бюджету України валютними надходженнями, слугує і більш глобальній меті – розширенню присутності України на світовому оборонному ринку.

Крім ремонту та модернізації військово-транспортних літаків, ДП "Завод 410 ЦА" поступово освоює нові ринки. Наразі на підприємстві, спільно з приватними компаніями, виконуються роботи з обслуговування літаків цивільної авіації. Зокрема завершено роботу на декількох літаках Boeing-737 українських авіаперевізників. А найближчим часом замовнику буде передано ще один борт – M,cDonnell Douglas MD-80.

Фото з сайту Укроборонпрому.