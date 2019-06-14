Неконституційні норми закону щодо “тарифної” комісії втратять чинність у кінці року - КСУ

Визнані неконституційними положення закону „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг“, втратять чинність з 31 грудня 2019 року.

Про це йдеться в опублікованому на сайті суду рішенні КС, що було ухвалене 13 червня за поданням 46 нардепів, передає Укрінформ.

“Зважаючи на те, що визнання неконституційними окремих положень закону матиме правовим наслідком істотні прогалини у законодавстві стосовно порядку організації діяльності Комісії, що може унеможливити її функціонування та виконання нею завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, КСУ визнав за потрібне відтермінувати втрату чинності відповідними положеннями закону для приведення чинного законодавства у цій частині у відповідність до вимог Конституції”, - йдеться в документі.

Так, частина перша статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частина перша, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцять дев’ятий, сороковий частини третьої, частина шоста статті 8 Закону України „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг“ від 22 вересня 2016 року № 1540–VIII, визнані неконституційними, втрачають чинність з 31 грудня 2019 року.

Також у рішенні підкреслюється: "Повноваження глави держави та єдиного органу законодавчої влади в Україні щодо формування конкурсної комісії, як і право президента призначати членів Комісії та достроково припиняти їх повноваження, Конституцією України не передбачені. Вказані повноваження, закріплені законом №1540, виходять за межі конституційної компетенції парламенту і глави держави".

"Конституційний суд вважає, що утворення постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який за функціональним призначенням, сферою діяльності, повноваженнями має ознаки центрального органу виконавчої влади, але не підпорядковується Кабінету міністрів і не належить до системи органів виконавчої влади, не узгоджується з Конституцією. Отже, утворення та функціонування комісії у статусі постійно діючого незалежного державного колегіального органу, який їй надано законом, суперечить статтям 5,6,8 , частині другій статті 19, статтям 85, 106 Конституції України", - вказує суд.

Зазначається, що повноваження президента та Верховної ради визначаються Основним Законом і не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Суддею-доповідачем у цій справі виступав Микола Мельник.

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Президент Петро Порошенко утворив НКРЕКП своїм указом від 27 серпня 2014 рок. 22 вересня 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". У ньому йдеться, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.