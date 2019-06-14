Нафта дорожчає через напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту продовжують підніматися у ході торгів у п'ятницю після істотного підвищення днем раніше через посилення напруженості на Близькому Сході.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,47 (0,77%) - до $ 61,78 за барель. У четвер їх ціна виросла на $1,34 (на 2,23%), становивши на закриття $61,31 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $0,16 (0,31%) - до $52,44 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $1,14 (на 2,23%) і завершила день на позначці $52,28.

Проте, котирування нафти можуть завершити поточний тиждень "у мінусі": Brent втратила близько 2,5%, WTI - близько 3%.

Деякі аналітики прогнозують, що ескалація конфлікту між США та Іраном може призвести до стрибка нафтових котирувань на величину до $7 за барель, повідомляє MarketWatch. Проте, інші експерти відзначають, що поки що рано говорити про те, як події в Оманській затоці вплинуть на ситуацію на ринку.

У четвер два танкери в Оманській затоці зазнали нападу. За деякими даними, могла мати місце торпедна атака, в результаті якої на судах сталися вибухи й пожежа, проте офіційного підтвердження цієї версії немає. Всі члени екіпажів постраждалих судів були евакуйовані на територію Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі Іран. Він зазначив, що ця оцінка була заснована на розвідданих, але не надав жодних публічних доказів на підтримку свого твердження.

Пізніше глава японської Kokuka Sangyo Ютака Катада, якій належить один із атакованих танкерів, заявив, що його дратує відсутність достовірної інформації про те, що сталося. "Кожні 10-20 хвилин ми отримуємо різні порції інформації. До теперішнього моменту ми не можемо надати вам детального пояснення того, що сталося", - сказав він журналістам.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,66 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,30 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($61,31).