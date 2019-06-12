Уряд уповноважив Кубіва підписати угоду з ЄС щодо фінансування ядерної безпеки

Кабінет міністрів схвалив проект Додаткової угоди між урядом України та Європейською Комісією про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2011 року.

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністри уповноважили першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва на підписання документу.

Додаткова угода передбачає продовження терміну реалізації програми до 31 грудня 2019 року та завершення реалізації проекту U4.01/11E "Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС", бюджет якого складає майже 2,6 млн євро.