Прем'єр дорікнув наглядовій раді Нафтогазу, що в її роботі немає системності
Укрінформ
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" за півтора року діяльності не налагодила системної роботи.
Про це він сказав під час засідання Кабміну у середу, 12 червня, під час засідання уряду, на якому виступили члени наглядової ради АТ «Укрзалізниця», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Сьогодні наглядову раду Укрзалізниці по компетентності, професійності й підходах можливо поставити в приклад іншим державним компаніям, бо ми тут бачимо абсолютно професійний, неполітизований, прагматичний, підхід, чого не скажеш про наглядову раду НАК «Нафтогаз України» - півтора року працюють, а системності, яка повинна бути, - немає», - сказав Гройсман.
Він також подякував наглядовій раді Укрзалізниці за професійну роботу.