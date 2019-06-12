Прем'єр дорікнув наглядовій раді Нафтогазу, що в її роботі немає системності

«Сьогодні наглядову раду Укрзалізниці по компетентності, професійності й підходах можливо поставити в приклад іншим державним компаніям, бо ми тут бачимо абсолютно професійний, неполітизований, прагматичний, підхід, чого не скажеш про наглядову раду НАК «Нафтогаз України» - півтора року працюють, а системності, яка повинна бути, - немає», - сказав Гройсман.

Він також подякував наглядовій раді Укрзалізниці за професійну роботу.