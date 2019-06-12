Гройсман запевняє, що Кабмін не тягнутиме з кандидатурами нових голів ОДА
Укрінформ
Уряд зацікавлений у якнайшвидшому призначені голів обласних державних адміністрацій.
Так Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на засіданні уряду на прохання представника Президента у Кабміні Андрія Геруса оперативно опрацювати це питання, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми обов'язково, як отримаємо інформацію, будемо це розглядати. Ми зацікавлені у тому, щоб якісні і фахові кадри привести у кожну область і щоб вони почали працювати якомога швидше“, - сказав Гройсман.
Представник глави держави в уряду запевнив міністрів у тому, що кандидатури голів ОДА будуть найближчим часом внесені на погодження.
“Я думаю, що найближчим часом будуть кандидатури по губернаторах. Якби Кабінет міністрів оперативно опрацював і на наступному Кабміні були б уже відповідні подання (погоджені - ред.), то було б добре”, - сказав Герус.
Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.