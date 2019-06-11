Зеленський призначив 12 тимчасових голів ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив ряд голів обласних державних адміністрацій і призначив тимчасово виконуючих обов'язки.

Відповідні Укази №363 - 389 оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, з посади голови Волинської обласної державної адміністрації звільнено Олександра Савченка. Виконання обов'язків голови ОДА тимчасово покладено на Олександра Киричука.

Генннадія Москаля звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а виконувати обов'язки голови ОДА тимчасово доручено Івану Дурану.

Костянина Бриля президент звільнив з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації, а замість нього тимчасово виконуватиме обов'язки голови ОДА доручено Еллі Слепян.

Олега Гончарука звільнено з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а його обов'язки тимчасово покладено на Марію Савку.

Глава держави звільнив Олександра Терещука з посади голови Київської обласної державної адміністрації, тимчасово поклавши обов'язки голови ОДА на В'ячеслава Кучера.

Сергія Кузьменка звільнено з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово покладено на Сергія Коваленка.

Олега Синютку звільнено з посади голови Львівської обласної державної адміністрації, замість нього тимчасово виконувати обов'язки голови ОДА доручено Ростиславу Замлинському.

Президент також звільнив Олександра Савченка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово поклав на В’ячеслава Боня.

Глава держави звільнив Миколу Клочка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, а тимчасове виконання обов'язків голови ОДА поклав на Вадима Акпєрова.

Степана Барну звільнено з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово покладено на Івана Крисака.

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Президент звільнив Вадима Лозового з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації, тимчасово поклавши обов'язки голови ОДА на Володимира Кальніченка.

Олександра Мисника глава держави звільнив з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а тимчасово виконуючою обов'язки голови ОДА призначив Наталію Романову.

Окрім того, президент увільнив Сергія Паращенка від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації, Романа Товстого - від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації, а Дмитра Бутрія - від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.