Зеленський призначив 12 тимчасових голів ОДА
Відповідні Укази №363 - 389 оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, з посади голови Волинської обласної державної адміністрації звільнено Олександра Савченка. Виконання обов'язків голови ОДА тимчасово покладено на Олександра Киричука.
Генннадія Москаля звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, а виконувати обов'язки голови ОДА тимчасово доручено Івану Дурану.
Костянина Бриля президент звільнив з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації, а замість нього тимчасово виконуватиме обов'язки голови ОДА доручено Еллі Слепян.
Олега Гончарука звільнено з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а його обов'язки тимчасово покладено на Марію Савку.
Глава держави звільнив Олександра Терещука з посади голови Київської обласної державної адміністрації, тимчасово поклавши обов'язки голови ОДА на В'ячеслава Кучера.
Сергія Кузьменка звільнено з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово покладено на Сергія Коваленка.
Олега Синютку звільнено з посади голови Львівської обласної державної адміністрації, замість нього тимчасово виконувати обов'язки голови ОДА доручено Ростиславу Замлинському.
Президент також звільнив Олександра Савченка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово поклав на В’ячеслава Боня.
Глава держави звільнив Миколу Клочка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації, а тимчасове виконання обов'язків голови ОДА поклав на Вадима Акпєрова.
Степана Барну звільнено з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації, а обов'язки голови ОДА тимчасово покладено на Івана Крисака.
Президент звільнив Вадима Лозового з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації, тимчасово поклавши обов'язки голови ОДА на Володимира Кальніченка.
Олександра Мисника глава держави звільнив з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а тимчасово виконуючою обов'язки голови ОДА призначив Наталію Романову.
Окрім того, президент увільнив Сергія Паращенка від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації, Романа Товстого - від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації, а Дмитра Бутрія - від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації.