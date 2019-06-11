Зеленський звільнив трьох голів РДА
Відповідні розпорядження Президента від 11 червня оприлюднені на сайті глави держави.
Так, у розпорядженні №62/2019-рп ідеться: "Звільнити Бульбаху Сергія Володимировича з посади голови Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області згідно з поданою ним заявою".
Своїм розпорядженням №61/2019-рп Президент звільнив Вадима Данилевського з посади голови Глобинської РДА Полтавської області згідно з поданою ним заявою.
У розпорядженні №60/2019-рп ідеться про звільнення Тетяни Семенової з посади голови Макарівської РДА Київської області згідно з поданою нею заявою.
Раніше у вівторок, 11 червня, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка повідомив, що Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.