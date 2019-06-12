Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Нафта дешевшає в середу на тлі несподіваного збільшення комерційних запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent становила $61,27 (-1,64%). Барель липневої нафти WTI торгувався по $52,33 (-1,76%)

Управління енергетичної інформації (EIA) скоротило свої прогнози щодо зростання світового попиту на нафту й видобутку сирої нафти в США цього року. На думку аналітиків управління, світовий попит на нафту становитиме 2019 року 1,22 млн бар./добу (б/д), що на 160 тис. б/д менше за попередні очікування. Видобуток нафти в США прогнозується на рівні 12,32 млн б/д (-140 тис. б/д).

Несподіване збільшення запасів сирої нафти в США також чинило тиск на ціни на нафту.

Запаси «чорного золота у США зросли за підсумками минулого тижня на 4,9 млн бар. при прогнозному зниженні на 500 тис. бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API). Офіційні дані EIA мають бути опубліковані 12 червня о 17:30 за Києвом.

Поряд із побоюваннями щодо збільшення поставок, торговельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм, що триває, також негативно позначилася на цінах.

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Станом на 10:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,13 долара за барель, що на 16 центів нижче за рівень закриття торгів ($62,29).