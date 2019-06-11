Уряд повернув Магістральні газопроводи в управління Нафтогазу до 1 січня 2020 року

Уряд уточнив порядок анбандлінгу (відокремлення) газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз України" і визначив, що структура, яка нею управляє, має бути передана в управління Нафтогазу до 1 січня 2020 року.

Це випливає із постанови Кабінету міністрів № 484 від 5 червня, текст якої оприлюднений на Урядовому порталі.

Зазначається, що постановою №484 вносяться зміни до постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2016 року №496 “Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу” .

Як відомо, постановою від 1 липня 2016 року уряд створив ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), 100% акцій якого перебувало у державній власності; при цьому корпоративне управління МГУ покладалося на Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Постанова від 5 червня 2019 року передбачає тимчасове, до 1 січня наступного року, передання функцій з управління МГУ Нафтогазу. А також обов'язок повернути корпоративні права МГУ в управління Міненерговугілля з 1 січня 2020 року.

До 1 липня Мінекономрозвитку, Міненерговугілля та Фонд держмайна мають внести на розгляд Кабінету міністрів проект акта щодо визначення ПАТ “Магістральні газопроводи України” суб’єктом управління майном, яке нині обліковується на балансі АТ “Укртрансгаз” та використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу. Таким чином, магістральні газопроводи, газопроводи-відводи та споруди на них, компресорні станції, в тому числі дожимні компресорні станції, газорозподільні станції, газовимірювальні станції, а також підземні газосховища та інше майно планується або передати МГУ в управління, або закріпити за МГУ "на речовому праві, яке відповідає закону".

Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд схвалив модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що базується на принципі власності, - OU (Ownership unbundling). Ця модель передбачає виведення як оператора, так і ГТС за межі групи Нафтогаз: подання МГУ заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди та отримання майна, необхідного для здійснення транспортування газу ПАТ «МГУ».

Як прокоментували у МГУ, це рішення не потребує додаткових законодавчих змін, наприклад, прийняття закону про концесію, як це було б необхідно для імплементації моделі ISO.

НАК "Нафтогаз України", у свою чергу, виступає за іншу модель анбандлінгу - ISO (Independent System Operator). Модель ISO - це коли газотранспортні активи залишаються у Нафтогазу, проте оператор передається незалежному органу/стороні.

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.