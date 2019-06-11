Цьогоріч відшкодували ПДВ на 28% більше - ДФС

З початку року платникам податків відшкодовано понад 70 млрд грн податку на додану вартість, що на майже 15,4 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року.

Про це повідомив в.о. голови ДФС Олександр Власов.

«Протягом січня-травня 2019 року платникам податків відшкодовано понад 70 млрд грн податку на додану вартість. Ми фіксуємо позитивну динаміку відшкодування податку на додану вартість. Так, сума цьогорічного відшкодування на 28%, або майже на 15,4 млрд грн перевищує відповідний показник минулого року. Середньомісячна сума повернення податку платникам складає 14 млрд грн. Це на 3 млрд грн більше, ніж торік», – розповів Олександр Власов.

За його словами, заявки на відшкодування в середньому зросли до 12,4 млрд грн, тобто більше на 1,5 млрд грн.

Читайте також: Кабмін опублікував постанову про відділення ГТС від Нафтогазу

У травні 2019 року платникам було повернуто 12,9 млрд грн податку на додану вартість. Порівняно з травнем минулого року цей показник зріс на 15,2%, або на 1,7 млрд гривень.

«Такі результати яскраво підтверджують ефективність тих змін, які були здійснені в системі відшкодування цього податку. Система прозора та зручна як для бізнесу, так і для ДФС», – наголосив очільник ДФС.

Як повідомлялось, на сьогодні відсутні будь-які можливості для маніпуляцій з відшкодуванням ПДВ, оскільки весь процес автоматичний та прозорий. Процедура відшкодування податку на додану вартість відбувається у строки, встановлені законом.