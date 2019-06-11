З Коломойським ми спілкувалися по-різному, але не сварилися - Рожкова

Нацбанк продовжує співпрацювати з чинним урядом - і готовий працювати з урядом, який прийде йому на зміну.

Про це в інтервʼю “Голосу Америки” розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова

“Незалежність центральних банків і полягає в тому, що вони співпрацюють з усіма гілками влади, бо завдання номер один – забезпечення фінансової стабільності. Ми продовжуємо співпрацювати з тим урядом, який є, і готові працювати з тим урядом, який буде. І, звичайно, з адміністрацією президента – бо питання макрофінансової стабільності – це не тільки питання НБУ. А загрозу ми поки що бачимо з боку судових позовів, тому що їх дуже багато. І особливо ці рішення, вони підривають незалежність Національного банку”, - так Рожкова відповіла на запитання, чи не чинить Адміністрація Президента тиску на НБУ.

Коментуючи запитання, чи не боїться вона, що Президент намагатиметься впливати на рішення цих судів стосовно повернення "Приватбанку" Коломойському, Рожкова нагадала: Зеленський заявив публічно, що буде захищати інтереси держави.

“Я не люблю говорити припущеннями. Є якісь події, які відбулись. Є стовідсоткові факти, які відбудуться – і ми про це згадували в розмові: про суди, що для МВФ це буде червона лінія. А решта… Я сподіваюсь, що все буде добре”, - додала перша заступниця голови НБУ.

Коментуючи відносини з Коломойським, вона зазначила, що не спілкувалася з ним з 2016 року.

“Особисто ми не сварилися. Але моя робота полягала в нагляді за банками, тому я мала вимагати від колишніх власників “Приватбанку” докапіталізовувати його, припинити діяльність, яка могла нашкодити кредиторам. В ділових питаннях ми спілкувалися по-різному, жодних інших стосунків у нас не було. Але ми точно голосно не сварилися”, - наголосила Рожкова.