У США запросили на на програму літньої бандури

Український культурний центр Святого Володимира у в Пармі (Огайо, США) та Клівлендська школа бандури Григорія Китастого запросили на програму літньої бандури, що триватиме з 26 липня по 7 серпня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Клівлендська школа бандури Григорія Китастого.

«Ця програма буде споглядатися до індивідуальних уроків, що зосереджуються на техніці, і буде для учнів 11 років і старше, від початківців до просунутих рівнів. Кожен учень має можливість обрати між однотижневим курсом (запропонованим протягом двох тижнів) або повним двотижневим курсовим курсом для навчання», – йдеться в повідомленні.

У студентів буде можливість вибору: базовий курс (індивідуальні та групові заняття, теорія музики, евритміка Далькрозе, історія бандури та навчання вокалу), інтенсивний курс (базовий курс плюс додаткові уроки), або лише приватні уроки.

Також відбудеться кілька соціальних вечірніх заходів у Клівленді / Північному сході Огайо.

Повний розклад та деталі реєстрації, щоб слідкувати.

Охочих просять стежити за оновленнями, підписуватися на сторінку у ФБ або надсилати електронного листа на адресу hkbanduraschool@gmail.com з будь-якими запитами.

Музичний керівник: Микола Дейчаківський

Інструктори: Микола Дейчаківський, Марко Фаріон, Максим Маглай, Квітка Созанська

Адміністратор програми: Тарас Махлей

Нагадаємо, у Чикаго випускники Школи українознавства отримали грамоти від імені посла України в США.