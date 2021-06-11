Унікальні українські вишивки представили на міжнародній виставці в Анкарі

Унікальні українські вишивки представили на міжнародній виставці в Анкарі
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Укрінформ
На міжнародній виставці в Анкарі представили унікальні українські вишивки: вишивану карту України та вишиті QR-коди, перехід за якими веде до інформації про Україну, її історію, культуру та мистецтво.
Співорганізатором виставки виступила Тетяна Сибіга, дружина колишнього посла України в Туреччині, повідомляє власкор Укрінформу.
Щодо виставки вишитих QR-кодів, вона була створена майстринями з української діаспори в Туреччині в рамках проєкту Glow Art Тетяни Протчевої за координації та участі Тетяни Сибіги.
«Застосування цифрових технологій нерозривно пов’язане з нашим життям, тому колекція QR-кодів – це вже ніби зв’язок минулого з сучасністю. Наші майстрині створили колекцію, перехід за посиланнями якої веде на ресурси, що дають змогу помилуватися «Квітами України», відчути запальний ритм «Гопака», дізнатися про найбільший у світі літак «Мрія», послухати український та турецький гімни та навіть здійснити віртуальну подорож до України». Такий підхід цікавий не лише дорослим, а й дітям, що особливо важливо для виховання патріотичних почуттів», – сказала Тетяна Сибіга.