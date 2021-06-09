Представники діаспори обговорили з послом України в Португалії низку важливих питань

Керівники та представники українських громадських організацій провели зустріч у форматі відеоконференції з послом України в Португалії Інною Огнівець.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Португалії.

На зустрічі обговорювались питання активізації співробітництва між громадськими організаціями та Посольством, також розглядалися проблемні питання українського шкільництва за кордоном.

Посол України вкотре наголосила на необхідності набуття членства українських громадських організацій у Високому комісаріату з питань міграції Португалії для представлення та захисту інтересів української громади.

Нагадаємо, небайдужі українці в Португалії звернулися до французької мережі Intermarche в Португалії із закликом не продавати російські товари під національними символами України.