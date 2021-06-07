Розпочала роботу Міжнародна місія медіамоніторингу з дезінформації щодо України та діаспори

Президент Громадської організації «Україна-2050» Евген Чолій оголосив офіційний початок діяльності Постійної міжнародної місії медіамоніторингу щодо дезінформації відносно України та української діаспори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ГО «Україна‑2050».

За словами Чолія, основним викликом для міжнародної спільноти, а зокрема України та української діаспори, є підвищення обізнаності щодо дезінформації серед населення та краще розуміння небезпеки користування інформацією, не знаючи її джерел і мотивів. В Україні це питання є ще більш актуальним оскільки з 2014 року Росія відкрито веде потужну гібридну агресію проти України, щоб відновити контроль над нею і дезінформація є дуже важливим інструментом цієї гібридної агресії.

Він зазначив, що у зв’язку з цим Україна та її 20-мільйонна українська діаспора повинні докладати усіх зусиль для протидії такій дезінформації і тим самим запевнити, що міжнародна спільнота формує думку і приймає рішення відносно України і української діаспори на основі правдивої інформації.

Задля сприяння цим цілям 25 січня 2021 року Громадська організація «Україна‑2050» започаткувала організаційну роботу, щоб розгорнути Постійну міжнародну місію медіамоніторингу.

Станом на сьогодні вона нараховує 164 членів – всі волонтери – з 55 країн, які будуть здійснювати медіамоніторинг 41 мовою.

«Я впевнений, що наша Місія конкретно допоможе протидіяти дезінформації про Україну та українську діаспору, а члени нашої Місії будуть підтримувати тих, які мужньо захищають Україну від руйнівної гібридної агресії Росії», – заявив Чолій.

Пресконференцію в українській мові можна переглянути за таким посиланням. Пресконференцію в англійській мові можна переглянути за таким посиланням.

Уся потрібна інформація про Місію є доступна у розділі «Медіа» вебсайту Громадської організації «Україна-2050»: www.ukraine-2050.org.

ГО «Україна-2050»

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Громадська організація (ГО) «Україна-2050» є неприбутковою організацією, заснованою, щоб сприяти втіленню в життя за час одного покоління – до 2050 року – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.

Нагадаємо, у вересні 2020 року «Україна-2050» провела вебінар на тему: «Інвестиції та ведення бізнесу в Україні. Нові реалії в умовах COVID-19».