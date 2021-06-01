Українці Москви оголосили умови участі в художній премії ім. Лесі Українки
Про це розказав кореспонденту Укрінформу активіст Валерій Семененко.
Отже, Премія Лесі Українки заснована з метою популяризації творчості геніальної діячки української культури. Серед співзасновників Премії – регіональний громадський фонд імені І.С.Козловського, регіональна громадська організація «Українці Москви», підтримані координаційною радою українських організацій Москви (КРУГОМ), а також Міжнародна Академія російської словесності.
Премія присуджується громадянам Росії за вагомий внесок у розвиток української культури та музичного мистецтва – авторам творів, які «стверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямованих на розвиток української державності, української культури».
Дипломи та пам’ятні призи вручатимуться в п’яти номінаціях: літературні твори, літературно-музичні, пісенні композиції; художнє оформлення книг, малюнки, фотоетюди, авторські презентації книг; театральні вистави; музичне виконавче мистецтво; кінематографічні твори.
Висування кандидатів на премію проводиться (незалежно від юридичної реєстрації) українськими громадськими організаціями Росії, об’єднаннями, художніми колективами, творчими організаціями, групою громадян. У представлених матеріалах на отримання премії мають бути найменування організації, об’єднання, гуртка, характеристика на кандидата, його доробок, посилання в інтернеті.
До складу художньо-експертної ради з міжнародної художньої премії імені Лесі Українки входять відомі українські та російські діячі культури, письменники, артисти, критики, мистецтвознавці, громадські діячі.
Твори можна надсилати електронною поштою на такі мейли: kozlovskiy-fond@mail.ru, avisen40@googlemail.com.