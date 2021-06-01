Українських дітей запросили до суботньої школи у Вроцлаві

Об’єднання Українців у Вроцлаві запрошує дітей до суботньої школи на вивчення української мови та літератури, історії та культури України, співів, танців й етнографії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український освітній всесвіт – МІОК.

Навчання проводиться у групах залежно від віку дитини. Вікові групи: дошкільнята (4-6 років), молодші школярі (1-3 класи), старші школярі (4+ класи). Школа працює впродовж навчального року – щосуботи з 09:00 до 13:00.

У програмі передбачено заняття з:

Української мови

Релігії (за бажанням)

Співів/Танців

Історії та Культури України

Етнографії

Розвиваючі заняття для дошкільнят

Заняття пізнавально-інтеграційні для дорослих

Метою школи є:

Допомогти дітям українського походження у вивченні української мови, літератури, історії, традицій рідного краю.

Глибше пізнання свого українського коріння.

Збереження християнської духовності.

Можливість пізнання культури, звичаїв та традицій під час традиційних святкувань.

Можливість «живого» спілкування рідною мовою серед ровесників.

Вдосконалення української мови.

Для отримання додаткової інформації просять писати на пошту: ukr.school.wroclaw@gmail.com, або телефонувати за номером: 48 537721377.

Запис до школи відкрито впродовж усього року.

Всіх охочих просять скористатися з форми реєстрації (окрема форма на кожну дитину): https://forms.gle/zqRMzQrisUVF8dqL8.

Українська суботня школа організована Об‘єднанням українців в Польщі за фінансовою підтримкою міста Вроцлав у рамках проєкту Program integracyjny Ruska 46a.

Нагадаємо, Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей віком 7-11 років до новацького табору «Подорож часом».