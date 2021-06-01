Українських дітей запросили до суботньої школи у Вроцлаві
Як передає Укрінформ, про це повідомив Український освітній всесвіт – МІОК.
Навчання проводиться у групах залежно від віку дитини. Вікові групи: дошкільнята (4-6 років), молодші школярі (1-3 класи), старші школярі (4+ класи). Школа працює впродовж навчального року – щосуботи з 09:00 до 13:00.
У програмі передбачено заняття з:
- Української мови
- Релігії (за бажанням)
- Співів/Танців
- Історії та Культури України
- Етнографії
- Розвиваючі заняття для дошкільнят
- Заняття пізнавально-інтеграційні для дорослих
Метою школи є:
- Допомогти дітям українського походження у вивченні української мови, літератури, історії, традицій рідного краю.
- Глибше пізнання свого українського коріння.
- Збереження християнської духовності.
- Можливість пізнання культури, звичаїв та традицій під час традиційних святкувань.
- Можливість «живого» спілкування рідною мовою серед ровесників.
- Вдосконалення української мови.
Для отримання додаткової інформації просять писати на пошту: ukr.school.wroclaw@gmail.com, або телефонувати за номером: 48 537721377.
Запис до школи відкрито впродовж усього року.
Всіх охочих просять скористатися з форми реєстрації (окрема форма на кожну дитину): https://forms.gle/zqRMzQrisUVF8dqL8.
Українська суботня школа організована Об‘єднанням українців в Польщі за фінансовою підтримкою міста Вроцлав у рамках проєкту Program integracyjny Ruska 46a.
Нагадаємо, Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей віком 7-11 років до новацького табору «Подорож часом».