Українських дітей запросили до суботньої школи у Вроцлаві

Українських дітей запросили до суботньої школи у Вроцлаві

Укрінформ
Об’єднання Українців у Вроцлаві запрошує дітей до суботньої школи на вивчення української мови та літератури, історії та культури України, співів, танців й етнографії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український освітній всесвіт – МІОК.

Навчання проводиться у групах залежно від віку дитини. Вікові групи: дошкільнята (4-6 років), молодші школярі (1-3 класи), старші школярі (4+ класи). Школа працює впродовж навчального року – щосуботи з 09:00 до 13:00.

У програмі передбачено заняття з:

  • Української мови
  • Релігії (за бажанням)
  • Співів/Танців
  • Історії та Культури України
  • Етнографії
  • Розвиваючі заняття для дошкільнят
  • Заняття пізнавально-інтеграційні для дорослих

Метою школи є:

  • Допомогти дітям українського походження у вивченні української мови, літератури, історії, традицій рідного краю.
  • Глибше пізнання свого українського коріння.
  • Збереження християнської духовності.
  • Можливість пізнання культури, звичаїв та традицій під час традиційних святкувань.
  • Можливість «живого» спілкування рідною мовою серед ровесників.
  • Вдосконалення української мови.

Для отримання додаткової інформації просять писати на пошту: ukr.school.wroclaw@gmail.com, або телефонувати за номером: 48 537721377.

Запис до школи відкрито впродовж усього року.

Всіх охочих просять скористатися з форми реєстрації (окрема форма на кожну дитину): https://forms.gle/zqRMzQrisUVF8dqL8.

Українська суботня школа організована Об‘єднанням українців в Польщі за фінансовою підтримкою міста Вроцлав у рамках проєкту Program integracyjny Ruska 46a.

Нагадаємо, Об’єднання українців у Польщі (ОУП) та Українська скаутська організація в Польщі «Пласт» запрошують дітей віком 7-11 років  до новацького табору «Подорож часом».

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