У Норвегії діаспора провела Український день

Українська громада Східної Норвегії у співпраці з Українським культурно-освітнім центром в Осло й етномайстернею Катерини Буханцової 30 травня провела в Осло у Roseslottet Український день.

Про це Укрінформу повідомили в Українській громаді Східної Норвегії.

Під час заходу презентували українські традиції та культуру. Охочі змогли подивитися виставку, узяти участь у майстеркласах, послухати чарівні співи ансамблю Фолькемелоді, скрипку талановитого Сашка – Aleksander Zetterstrøm, подивитися показ мод.

Світлани Макаренко «Я отримала все це в спадок від своєї тітки Єфросинії. Їй зараз 91 рік, сорочку вона вишивала та збирала сама, сукню шила майстриня у їхньому селі. Моє вбрання представляє Київську область (колишню Чернігівську губернію) Вишгородський район, село Жукин. Я привезла до Норвегії та сьогодні дуже рада, що трапилась нагода дістати зі скрині та показати нашій спільноті та світові цей самобутній, такий рідний, з дитинства знайомий одяг», - розповіла членкиня громади Східної Норвегії Світлана Макаренко.

Aleksander Zetterstrøm