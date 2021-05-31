У Норвегії діаспора провела Український день

Українська громада Східної Норвегії у співпраці з Українським культурно-освітнім центром в Осло й етномайстернею Катерини Буханцової 30 травня провела в Осло у Roseslottet Український день.
Про це Укрінформу повідомили в
Українській громаді Східної Норвегії.
Під час заходу презентували українські традиції та культуру. Охочі змогли подивитися виставку, узяти участь у майстеркласах, послухати чарівні співи ансамблю Фолькемелоді, скрипку талановитого Сашка – Aleksander Zetterstrøm, подивитися показ мод.
Світлани Макаренко
«Я отримала все це в спадок від своєї тітки Єфросинії. Їй зараз 91 рік, сорочку вона вишивала та збирала сама, сукню шила майстриня у їхньому селі. Моє вбрання представляє Київську область (колишню Чернігівську губернію) Вишгородський район, село Жукин. Я привезла до Норвегії та сьогодні дуже рада, що трапилась нагода дістати зі скрині та показати нашій спільноті та світові цей самобутній, такий рідний, з дитинства знайомий одяг», - розповіла членкиня громади Східної Норвегії Світлана Макаренко.
Aleksander Zetterstrøm
Також відбувся майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок від Ніни Хаген і майстер-клас з Петриківського розпису.
«Ми хочемо подякувати всім, хто долучилася до організації та проведення цього дня! Фолькемелоді, українсько-освітній центр Еллісів, Етномайстерня Еллісів, Александру Зетерстрьому за фантастичну музику, шоу, показ мод, майстерклас з виготовлення ляльок-мотанок від Ніни Хаген, малювання Петриківського розпису від Даші», – йдеться на сторінці Української громади Східної Норвегії у
Фейсбуці.
VIDEO
Організатори подякували за співпрацю посольству України в Норвегії, яке своєю чергою вручило книжки норвезькій публіці.
Нагадаємо, українська громада в Норвегії 17 травня
долучилася до святкування головного національного свята країни – дня Конституції.
Фото: Ніна Хаген / Фейсбук