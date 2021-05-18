Українці в Норвегії відсвяткували день Конституції країни
Як передає Укрінформ, про це у Фейбуці повідомила викладачка в українській школі «Еллісів» в Осло Ніна Хаген.
У святкуванні взяли участь представники Української громади Східної Норвегії та Українського культурно-освітнього центру в Осло.
Зауважимо, що після поразки Данії у війні з Англією Норвегія перестала бути данською провінцією та перейшла під владу Швеції з правом самоврядування. 17 травня 1814 року Установчими зборами в Ейдсволлі була прийнята Конституція та проголошена незалежність Норвегії.
Перше святкування дня Конституції, організоване Стортингом, відбулася 17 травня 1836 року. У 1870 році був організований перший дитячий парад на честь свята, а з 1906 на балконі Королівського палацу в Осло стала збиратися Королівська родина, щоб вітати процесії.
Традиції святкування збереглися і в наші дні. Щорічно 17 травня норвезькі школярі по всій країні збираються у процесії для проведення святкової ходи одягаються, в національний одяг та несуть прапори. Паради часто супроводжуються шкільними оркестрами. Після дітей до ходи підключаються і дорослі — представники політичних, спортивних, релігійних та інших організацій. По закінченні офіційної частини святкування продовжується або в сімейному колі, або в масових гуляннях, що тривають до глибокої ночі.
Як повідомляв Укрінформ, у бібліотеці української школи «Еллісів» в Осло з’явилися перші екземпляри книги Олени Герасимової «Еллісів та еллісівці. Українці в Норвегії».