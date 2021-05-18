Українці в Норвегії відсвяткували день Конституції країни

Українська громада в Норвегії 17 травня долучилася до святкування головного національного свята країни – дня Конституції.

Як передає Укрінформ, про це у Фейбуці повідомила викладачка в українській школі «Еллісів» в Осло Ніна Хаген.

У святкуванні взяли участь представники Української громади Східної Норвегії та Українського культурно-освітнього центру в Осло.

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Пані Світлана з Vigrestad, Norway

Tanja U.: святковий настрій у доньки

Українська оперна співачка (сопрано) Оксана Мирончук святкувала День Норвезької Коституції 17 травня в Осло

Oleksandra G. з Odda, Norway: Половину оркестру з нашої сім'ї!

Galyna Gorishnya у Norge, Oslo

Фото від Ольги Л. з Vikebukt, More Og Romsdal, Norway

Зауважимо, що після поразки Данії у війні з Англією Норвегія перестала бути данською провінцією та перейшла під владу Швеції з правом самоврядування. 17 травня 1814 року Установчими зборами в Ейдсволлі була прийнята Конституція та проголошена незалежність Норвегії.

Перше святкування дня Конституції, організоване Стортингом, відбулася 17 травня 1836 року. У 1870 році був організований перший дитячий парад на честь свята, а з 1906 на балконі Королівського палацу в Осло стала збиратися Королівська родина, щоб вітати процесії.

Традиції святкування збереглися і в наші дні. Щорічно 17 травня норвезькі школярі по всій країні збираються у процесії для проведення святкової ходи одягаються, в національний одяг та несуть прапори. Паради часто супроводжуються шкільними оркестрами. Після дітей до ходи підключаються і дорослі — представники політичних, спортивних, релігійних та інших організацій. По закінченні офіційної частини святкування продовжується або в сімейному колі, або в масових гуляннях, що тривають до глибокої ночі.

Як повідомляв Укрінформ, у бібліотеці української школи «Еллісів» в Осло з’явилися перші екземпляри книги Олени Герасимової «Еллісів та еллісівці. Українці в Норвегії».