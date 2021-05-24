Українці у Мадриді відсвяткували ювілейний День вишиванки поблизу Королівського палацу

Українці в Мадриді у неділю, 23 травня, відсвяткували 15-ту річницю всесвітнього Дня вишиванки поблизу Королівського палацу іспанської столиці.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Української Громади Іспанії за права, честь і гідність українців Юрій Чопик.

«Різнобарвна краса української вишивки, вироби українських майстрів не тільки привертали увагу зацікавлених іспанців, але й спонукали їх до розмови про Україну, про багатство українських традицій і культури, про теперішню російську агресію і що дуже тішить їх надзвичайно позитивне ставлення і повна підтримка України», – написав він.

Також, враховуючи те, що у неділю в Україні відзначався День Героїв, присутні вшанували пам'ять усіх борців за волю України.

Так, поетеса Ольга Корнилюк на честь українських героїв продекламувала вірш, учасники цього заходу розповідали про визначних українських діячів Євгена Коновальця, Миколу Міхновського, Симона Петлюру, Степана Бандеру та багатьох, можливо і незнаних героїв минулого і сучасності.

«Спів Маршу українських націоналістів і гімну ОУН, святкова атмосфера, щирі розмови додали ще більше енергії, одухотворили й окрасили інколи важкі будні на чужині та підкреслили ще раз, що ми пам'ятаємо своїх героїв, зберігаємо українські традиції, наш генетичний код ‒ українську вишивку і пишаємось тим, що ми ‒ українці», – наголосив Юрій Чопик.

Нагадаємо, українців світу запросили взяти участь у VII Міжнародному Фестивалі української культури Ucrania Fest 2021, який відбудеться в режимі офлайн з 14 по 20 вересня в іспанських містах Салоу та Барселона.

Фото: Юрій Чопик / Фейсбук