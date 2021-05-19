Українців запросили до участі у Фестивалі української культури в Іспанії

Українців світу запросили взяти участь у VII Міжнародному Фестивалі української культури Ucrania Fest 2021, який відбудеться в режимі офлайн з 14 по 20 вересня в іспанських містах Салоу та Барселона.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Фестивалю.

Захід доступний для всіх охочих, а насамперед для українців, які проживають в Україні та за її межами, представників іспанської громади та інших дружніх до України країн.

Здійснити попередню реєстрацію участі на сайті фестивалю, заповнивши відповідну електронну анкету. Реєстрація автоматично завершиться 15 липня 2021 р.

Засновником фестивалю Ucrania Fest є українська асоціація «Джерело», зареєстрована департаментом юстиції, урядовою владою Каталонії (Королівство Іспанії). Захід відбувається за підтримки Генерального консульства України в Барселоні та місцевих влад міст Барселони та Салоу.

Основною метою Фестивалю Ucrania Fest є просування позитивного іміджу України в Іспанії. Розширення культурних, туристичних, інформаційних та ділових зв’язків через засоби творчого спілкування між державами Україна й Іспанія, популяризація української культури та мистецтва, народної й сучасної творчості, культурне і духовне взаємозбагачення, збереження та передача українських традицій, обмін творчими здобутками між учасниками та гостями фестивалю, сприяння розвитку нових талантів та просування українського виробника.

Нагадаємо, українську громаду у Барселоні запросили на святкування 15-тої річниці Дня Вишиванки, яке відбудеться 23 травня об 11.00 в Українському садочку на горі Монтжуїк.

Фото: ucraniafest.djerelo.eu