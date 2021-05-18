У Барселоні українців запросили відсвяткувати День Вишиванки

Українську громаду у Барселоні запросили на святкування 15-тої річниці Дня Вишиванки, яке відбудеться 23 травня об 11.00 в Українському садочку на горі Монтжуїк.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила голова Української асоціації «Джерело» Ольга Дзюбан.

«Після довгої перерви ми зможемо зустрітися та поспілкуватись на природі. Одягайте вишиванки та разом зі своїми друзями організовуйте невеличкі пікнічки (без вогню!). Разом поспіваємо, поводимо веснянок, послухаємо чарівний спів жіночого вокального ансамблю «Калина», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що приймаються й інші замовлення на виступи. Охочих просять писати на адресу: asociacion@djerelo.eu.

Організатори звертають увагу, що кожен особисто відповідає за залишення після святкування території чистою та дотримання усіх гігієнічних правил пов'язаних із COVID-19.

Нагадаємо, у квітні в Барселоні на горі Монтжуїк висадили 30 дерев до Дня Незалежності України.

Фото: Ольга Дзюбан / Фейсбук