Голова українців у Польщі обговорив з представником МЗС України двосторонню співпрацю

У Посольстві України в Польщі відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з Головою Об’єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

Сторони обговорили питання реалізації спільних планів і проєктів щодо поглиблення українсько-польської співпраці та підтримки української громади в Республіці Польща.

Зауважується, що окрему увагу співрозмовники приділили питанням освіти української національної меншини в Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, Мирослава Скірку обрали новим головою ОУП у березні 2021 року.

Нагадаємо, 17 травня в Українському Товаристві у Стамбулі із заступником міністра закордонних справ України Василя Боднарем зустрілися актив товариства та викладачі відділення української мови та літератури Стамбульського університету.

Фото: Посольство України в Польщі