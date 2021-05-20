Голова українців у Польщі обговорив з представником МЗС України двосторонню співпрацю
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Укрінформ
У Посольстві України в Польщі відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з Головою Об’єднання українців у Польщі Мирославом Скіркою.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.
Сторони обговорили питання реалізації спільних планів і проєктів щодо поглиблення українсько-польської співпраці та підтримки української громади в Республіці Польща.
Зауважується, що окрему увагу співрозмовники приділили питанням освіти української національної меншини в Польщі.
Як повідомляв Укрінформ, Мирослава Скірку обрали новим головою ОУП у березні 2021 року.
Нагадаємо, 17 травня в Українському Товаристві у Стамбулі із заступником міністра закордонних справ України Василя Боднарем зустрілися актив товариства та викладачі відділення української мови та літератури Стамбульського університету.
Фото: Посольство України в Польщі