Українська школа у Варшаві запросила на онлайн-конференцію

Українська школа «Материнка» ім. Д.Павличка у Варшаві 22 травня проведе віртуальну конференцію «Українська школа за кордоном – як фактор збереження ідентичності».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Питання, що порушуватимуться під час конференції:

1. Історія і причини виникнення українських шкіл за кордоном.

2. Структура та напрямки діяльності української школи за кордоном.

3. Співпраця та партнерство українських шкіл за кордоном.

4.Результати діяльности української школи за кордоном щодо збереження ідентичності.

Організатор проведення: ГО «Український центр освіти», УНЗ Школа «Материнка» ім.Д.Павличка у Варшаві. Захід відбудеться у суботу о 17:00 (Варшава), 16.00 (Київ).

Посилання на онлайн-платформу Zoom тут. Ідентифікатор конференції: 757 3450 0607. Код доступу: m3j3D3

Нагадаємо, у польському місті Торунь 22-23 травня в межах Міжнародного фестивалю «Контакт» відбудеться Форум нової української драми (Forum nowego dramatu ukraińskiego | MFT Kontakt).