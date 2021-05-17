У Польщі відбудеться Форум нової української драми

У польському місті Торунь 22-23 травня в межах Міжнародного фестивалю «Контакт» відбудеться Форум нової української драми (Forum nowego dramatu ukraińskiego | MFT Kontakt).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Український інститут.

Під час фестивалю пройдуть перформативні Zoom-читання трьох драм з трансляцією на сторінці Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu:

22 травня 13:30 (за київським часом) – «Героям слава» драматург Павло Ар’є, режисерка Памела Леончик

22 травня 20:00 – «Полярники» драматургиня Марія Вакула, режисерка Йоанна Грабовецька

«Крізь шкіру» драматургиня Наталія Блок, режисер Міхал Курковскі (23 травня 12:00)

Також у програмі Форуму – дискусія про українську драму у Польщі (23 травня 14:00)

Форум відбувається в рамках Transmission: drama on the move. Poland (https://ui.org.ua/transmission_ua).

Нагадаємо, відомий український етногурт «ДахаБраха» у червні приїде до Польщі та проведе концерти у Варшаві та Кракові.