У Кракові та Варшаві виступить український гурт «ДахаБраха»
Як передає Укрінформ, про це повідомив портал UAinKRAKOW.
Виступи відбудуться на варшавській Літній сцені Прогресії (20 червня), а наступного дня, 21 червня – в Новій Резиденції у Кракові.
Концерти проведуть просто неба з дотриманням санітарного режиму. Квитки можна придати онлайн за посиланнями: fource.pl, GoOut.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, а також в мережі магазинів Empik. Ціна – 105 злотих.
Про ДахаБраху повідомляється наступне: «Це унікальна музика, яку творить величезна кількість інструментів: басові барабани, флейта, фортепіано, віолончель, джембе, акордеон, бугай, укулеле, кахон, діджеріду та інші. Гурт популярний за кордоном, адже така етномузика є дуже незвичною».
Нагадаємо, українець Ярослав Шемет офіційно став головним диригентом оркестру Сілезької філармонії імені Гурецького в Катовіцах (Польща).