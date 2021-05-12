У Кракові та Варшаві виступить український гурт «ДахаБраха»

Відомий український етногурт «ДахаБраха» у червні приїде до Польщі та проведе концерти у Варшаві та Кракові.

Як передає Укрінформ, про це повідомив портал UAinKRAKOW.

Виступи відбудуться на варшавській Літній сцені Прогресії (20 червня), а наступного дня, 21 червня – в Новій Резиденції у Кракові.

Концерти проведуть просто неба з дотриманням санітарного режиму. Квитки можна придати онлайн за посиланнями: fource.pl, GoOut.pl, Eventim.pl, Ticketmaster.pl, а також в мережі магазинів Empik. Ціна – 105 злотих.

Про ДахаБраху повідомляється наступне: «Це унікальна музика, яку творить величезна кількість інструментів: басові барабани, флейта, фортепіано, віолончель, джембе, акордеон, бугай, укулеле, кахон, діджеріду та інші. Гурт популярний за кордоном, адже така етномузика є дуже незвичною».

Нагадаємо, українець Ярослав Шемет офіційно став головним диригентом оркестру Сілезької філармонії імені Гурецького в Катовіцах (Польща).