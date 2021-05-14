У Канаді закликають визнати Росію державою-спонсором тероризму

Міжнародна спільнота має зайняти тверду позицію стосовно Росії та визнати її державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку у статті для iPolitics висловила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

«Те, що Росія готова нахабно здійснювати напади на іноземній території, свідчить, що ніхто й ніде не є у безпеці. Висилка російських дипломатів не стримає Росію від подальших агресивних дій. Слабка відповідь навпаки лише підбадьорить режим та призведе до подальших смертей та страждань. Саме тому важливо, аби наші уряди захистили нас, визнавши Росію тим, чим вона є, - терористичною державою», - заявила Хичій.

За її словами, визнання РФ державою-спонсором тероризму поставить її в один ряд із кривавими іранським та сирійським режимами, а також обмежить можливості Кремля отримувати іноземну допомогу, технології подвійного призначення та іноземне фінансування. “Це також твердо продемонструє російському режиму, що його ворожі дії та напади мають наслідки”, - зазначила президент Конгресу українців Канади.

Хичій наголосила, що Росія «неодноразово довела свою готовність порушувати міжнародне право, вдиратися до сусідніх держав, завдавати ударів по цивільному літаку, використовувати хімічну та радіоактивну зброю, наражаючи на небезпеку життя сотень людей”. “Оскільки цей руйнівний ланцюжок путінського режиму стає очевиднішим, цікаво, скільки ще нападів організував російський режим, про які ми ще не знаємо», - зауважила очільниця української організації в Канаді.

На її переконання, офіційне визнання Росії державою-спонсором тероризму під час зустрічі глав держав та урядів членів НАТО в червні «поклало б важливий та належний початок притягненню російського режиму до відповідальності».

Фото: Facebook