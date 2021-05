У Канаді запросили на доповідь українського літературознавця Дмитра Єсипенка

Едмонтонський осередок Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ-Канада) запрошує на доповідь Дмитра Єсипенка (Київ) «Що читаємо? Про канон, деканонізацію і «білі плями» видання української класичної літератури», яка відбудеться 22 травня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

НТШ-Канада розповіли, що Дмитро Єсипенко – співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, дослідник української літератури з тривалими та недавніми зацікавленнями у ділянках славістики, текстології та історії тексту, цифрових та медичних гуманітарних наук. Автор монографії про Бориса Грінченка (2015), співредактор збірника Cossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn (спільно з Алессандро Акіллі та Сергієм Єкельчиком, 2020).

Презентація відбудеться у суботу, 22 травня о 10:00 (MST; Edmonton), 12.00 (EST; Toronto) наживо в онлайн режимі через платформу Zoom Meeting. Робоча мова - українська. Приєднатися можна за посиланням.

