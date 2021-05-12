КУК запросив на Всеканадську конференцію українських освітян

Конгресу українців Канади (КУК) запросив до участі у Всеканадській конференції українських освітян (ВКУО) 2021 «Українська освіта в Канаді: Нові реалії», яка відбудеться 16 травня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці КУК у Фейсбуці.

Зауважується, що терміни реєстрації на конференцію та майстер-класи продовжено до 14 травня. Зареєструватися на захід можна за посиланням.

У рамках конференції будуть проведені презентації та майстер-класи на різну тематику.

Нагадаємо, Конґрес українців Канади повідомив про проєкт опитування громадської думки з метою залучення до української громади усіх поколінь, а особливо молоді та новоприбулих українців, та визначення курсу на майбутнє.