У Гамбурзі українці вшанували пам‘ять загиблих у Другій світовій

Голова Об‘єднання українських організацій у Німеччині Ростислав Сукенник, а також українські офіцери-слухачі Академії Бундесверу долучилися до вшанування пам‘яті усіх загиблих у роки Другої світової війни, зокрема 8 млн українців та 6 млн поляків.

Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України у Гамбурзі.

«Разом з Генеральним консулом України Іриною Тибінкою свої вінки до Меморіалу жертвам націонал-соціалізму та до пам‘ятного знаку жертвам різних національностей поклали Генеральний консул Польщі у Гамбурзі Павел Яворський та Голова Об‘єднання українських організацій у Німеччині Ростислав Сукенник. До церемонії долучилися та українські офіцери-слухачі Академії Бундесверу», – йдеться в повідомленні.

Посольство подякувало всім, хто у будь-якому куточку світу згадує десятки мільйонів закатованих кривавою Другою світовою війною та обома режимами, що її спричинили – нацистським і комуністичним.

Молитву за упокій їхніх душ виголосив от. Стефан Воротняк.

Нагадаємо, представники українських організацій Баварії, а також парафій Української греко-католицької церкви та Української православної церкви в Німеччині взяли участь у низці заходів до Дня памʼяті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом, організованих Генеральним консульством України в Мюнхені.

Фото: генконсульство України у Гамбурзі.