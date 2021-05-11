У Мюнхені українці відзначили День памʼяті та примирення низкою заходів

Представники українських організацій Баварії, а також парафій Української греко-католицької церкви та Української православної церкви в Німеччині взяли участь у низці заходів до Дня памʼяті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом, організованих Генеральним консульством України в Мюнхені.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Генконсульства.

«8 травня 2021 року на цвинтарі «Перлахер форст» у Мюнхені відбулася організована Генконсульством традиційна церемонія вшанування жертв Другої світової війни та визначного внеску Українського народу в перемогу над нацизмом. У комеморативних заходах взяли участь представники парафій Української греко-католицької церкви та Української православної церкви в Німеччині, українських організацій Баварії», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що у своєму зверненні до присутніх Генеральний консул Юрій Ярмілко закликав не забувати про уроки найстрашнішої з воєн та вшановувати пам’ять усіх полеглих українців: червоноармійців, воїнів УПА, в’язнів концтаборів, примусових робітників, дітей війни, цивільного населення, – а також безневинних жертв війни – представників інших народів.

За повідомленням, учасники церемонії поклали квіти до могил закатованих нацистами активістів мюнхенської підпільної організації «Біла троянда». Цього самого дня представники Генконсульства поклали квіти до могил двох примусових робітників з України на кладовищі Церкви святого Мартіна «Мозах». Ці поховання були віднайдені завдяки зусиллям української громади й особисто пані Ольги Захарків.

Крім того, проведено покладання квітів та вінків на єврейському цвинтарі Мюнхена та меморіалі концтабору Флоссенбюрг, надіслано до України матеріали про українських дітей – в’язнів дитячого притулку в Індерсдорфі, з метою їх пошуку і запрошення на пам’ятні заходи до Баварії.

«12 травня Генеральний консул Ю. Ярмілко візьме участь в українсько-баварській онлайн-конференції пам’яті С. Шоль з організації «Біла троянда» за участю Міністра Баварії з питань Європи та міжнародних зв’язків М. Хумль», – додали в генконсульстві.

Нагадаємо, дипломати Посольства України в Австрії та Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні взяли участь в урочистому вшануванні пам’яті жертв Другої світової війни.

Фото: Генконсульство України в Мюнхені