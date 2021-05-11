В Австралії українці поклали вінок до могили Невідомого солдата
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Австралії.
«Цей захід був присвячений збереженню пам’яті про перемогу у Другій світовій війні 1939-1945 років, гідному вшануванню подвигу Українського народу та його визначного внеску у перемогу над нацизмом», – ідеться в повідомленні.
Зауважується, що проведення дипустановою цього заходу 8 травня отримало позитивний відгук з боку австралійської громадськості.
Нагадаємо, представники українських організацій Баварії, а також парафій Української греко-католицької церкви та Української православної церкви в Німеччині взяли участь у низці заходів до Дня памʼяті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом, організованих Генеральним консульством України в Мюнхені.
Фото: посольство України в Австралії