У Варшаві проведуть зустріч з Станіславом Асєєвим і презентують його книгу

У Варшаві в подвір’ї посольства України в Республіці Польща відбудеться зустріч з колишнім політв’язнем Кремля Станіславом Асєєвим, а також презентація його книги «Світлий шлях. Історія одного концтабору».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Захід проведуть 11 травня 2021 року о 17.00 за адресою: вул. А.Мальчевського,17. Модеруватиме зустріч - Пьотр Погожельський, журналіст порталу Biełsat po polsku й автор Po prostu Wschód.

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Через обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19, доступ на територію Посольства буде можливим за попередньою реєстрацією. Для цього потрібно до 17:00 10 травня 2021 року заповнити реєстраційну форму. Підтвердження реєстрації буде надіслано на адресу електронної скриньки, вказаної у реєстраційній формі.

Станіслав Асєєв – український журналіст і блогер, член Українського ПЕН-клубу і колишній політичний в’язень Кремля. Після збройної агресії РФ на Донбасі навесні 2014 року свідомо залишився в окупованому російськими найманцями Донецьку. Його репортажі про охоплений війною Донбас, про справжнє обличчя російської окупації публікували «Радіо Свобода», «Українська Правда» та «Український тиждень». За свої переконання та журналістську діяльність Станіслав Асєєв заплатив високу ціну – понад два роки полону у буцегарнях проросійських бойовиків, незаконне засудження за сфабрикованими звинуваченнями у шпигунстві та екстремізмі і вирок псевдосуду про 15 років колонії суворого режиму.

Станіслава Асєєва звільнено у грудні 2019 року у рамках обміну полоненими після 28 місяців перебування – як він сам називає – у «сучасному концтаборі Російської Федерації». Про побачене і пережите тут, про себе і про понад 200 українців – політичних та цивільних в'язнів Кремля, які досі незаконно утримуються в нелюдських умовах у підвалах-концтаборах на окупованих територіях Донбасу, у тюрмах Росії та окупованого Криму, його відверта, емоційна і глибока розповідь – «Світлий шлях. Історія одного концтабору».

Організаторами заходу є посольство України в Республіці Польща та фонд «Лідери Змін».

Фото: Радіо Свобода