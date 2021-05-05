Українські військові отримали великодні подарунки на кошти, зібрані українками Бельгії

80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ, підрозділи 72-ої окремої механізованої бригади та 57-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України отримали великодні подарунки, які волонтери придбали за кошти, зібрані Об'єднання українок Бельгії (ОУБ).

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила активістка Галина Горошко.

Фото: Галина Горошко / Фейсбук

Фото: Галина Горошко / Фейсбук

«Завдяки дуже багатьом людям вдалося зібрати, відвезти на Схід, та роздати нашим захисникам великодні гостинці. А з тими гостинцями, що найбільш важливо, кожному часточку любові та велику пошану до молодих хлопців та дівчат, що обороняють нашу рідну Україну. Величезна вдячність усім волонтерам, котрі своєю працею долучилися до цієї передсвяткової поїздки – особлива подяка Об’єднанню Українок Бельгії, яке організувало збір коштів та усім щедрим жертводавцям української діаспори в Бельгії, волонтерам та доброчинцям за щедрість та любов ваших сердець», – ідеться в повідомленні.

Фото: Галина Горошко / Фейсбук

Фото: Галина Горошко / Фейсбук

Фото: Галина Горошко / Фейсбук

Своєю чергою ОУБ відзвітувала, що загалом було зібрано і переказано в Україну 1430 євро, та висловила щиру подяку волонтерам у Львові та Ковелі, які за дуже короткий час підготували подарунки для захисників України, навіть встигли підписати листівки від імені ОУБ.

Фото: Наталія Осташ / Фейсбук

Перед відправкою на фронт подарунки освятили в місті Ковель.

Нагадаємо, Об'єднання українок Бельгії зібрало та переказало в Україну 1605 євро на придбання кисневих концентраторів, необхідних для лікування хворих з COVID-19.