Українці Техасу та материкової України починають серію фотовиставок

Неприбуткова організація Ukrainian San Antonio розпочинає серію фотовиставок у межах проєкту «Батьківська хата» (Homestead), перша з яких відбудеться у Києві 12 травня, а далі поїде у м. Сан-Антоніо, штат Техас та м. Гейнсвіль, штат Джорджія.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

«Цей проєкт покликаний донести до українців світу красу нашої культури та традицій, яскравий колорит українського села, особливості побуту, будови хат та ремесел наших прадідів. Проєкт для людей, які не завжди можуть побачити свою батьківську домівку по тій чи інший причині. Для українців, які живуть за кордоном, та не мають можливості приїздити на батьківщину дуже часто. Для тих, чия хата була зруйнована від старості чи, просто, продана. Для донеччан чи луганчан, які поїхали з рідної місцевості, і залишили там все…», – ідеться в повідомленні.

Презентація та відкриття – 12 травня о 18:30 в Артпросторі Київської публічної бібліотеки ім. М.В.Гоголя Велика Васильківська, 136, тел.:+380 44 529-14-73 з одночасною трансляцією в групу ФБ «Центр Українського Мистецтва».

Захід відбуватиметься за підтримки Національної Спілки Фотохудожників, Артоб`єднання Kyivphotos-Hall 2012 і Київської бібліотеки імені М.В. Гоголя України. Він триватиме до 26 травня.

Авторка проєкту: Олена Браво (USA)

Куратор фотоекспозиції: Валерій Лещинський (Україна)

Представлені фотороботи: Олександра Першина (Україна), Світлана Задоровська (Україна) й Олена Браво (USA).

Нагадаємо, техаська неприбуткова організація «Українське Сан-Антоніо» (Ukrainian San Antonio) представила проєкт «Батьківська Хата. Homestead» у грудні 2020 року.

Фото: Ukrainian San Antonio/Facebook